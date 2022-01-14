Испания

Каталонцы следят за ситуацией вокруг центрбека.

Защитник Баварии Никлас Зюле попал в сферу интересов Барселоны, сообщает Sport Bild.

Зюле не удается договориться о новом контракте с Баварией и он может получить статус свободного агента. Барселона хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать немецкого центрбека следующим летом.

В текущем сезоне26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона подпишет вратаря Райо Вальекано Столе Димитриевски.