Каталонцы следят за ситуацией вокруг центрбека.
Никлас Зюле, Getty Images
14 января 2022, 12:53
Защитник Баварии Никлас Зюле попал в сферу интересов Барселоны, сообщает Sport Bild.
Зюле не удается договориться о новом контракте с Баварией и он может получить статус свободного агента. Барселона хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать немецкого центрбека следующим летом.
В текущем сезоне26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "красных", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Барселона подпишет вратаря Райо Вальекано Столе Димитриевски.