Испания

Димитриевски продолжит карьеру в Каталонии.

Вратарь Райо Вальекано и сборной Северной Македонии Столе Димитриевски близок к переходу в каталонскую Барселону.

Как сообщает издание Ekipa, клубы уже договорились о трансфере 28-летнего стража ворот.

Известно, что вратарь попрощался с одноклубниками по Райо и отправился в Барселону, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.

На сколько будет рассчитано соглашение — неизвестно. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает северомакедонца в 2,5 миллиона евро.

На его счету в текущем сезоне Ла Лиги 18 матчей, в которых он пропустил 14 голов и 6 из них отстоял "на ноль".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.