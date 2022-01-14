Испания

Словенский вратарь поделился мнением о неудаче команды.

Голкипер Атлетико Ян Облак прокомментировал поражение от Атлетика (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

"Мы могли бы выиграть Суперкубок, но не приложили достаточно сил для этого. Желаю Атлетику в финале всей удачи в мире, потому что они выиграли и полностью заслужили это.

Мы не показали хорошую игру. У нас был не такой план. План состоял в том, чтобы прессинговать и больше владеть мячом.

Вся команда расстроена. Это тяжелый момент, но нас ждут другие матчи. Мы должны встать, поднять головы, исправить ошибки и прогрессировать", – рассказал Облак в комментарии Movistar.

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