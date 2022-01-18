Испания

Каталонцы хотят заполучить аргентинского форварда.

Нападающий Эльче Лукас Бойе попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.

Барселона рассматривает Бойе в качестве замены Люку де Йонгу, который не входит в планы Хави. Клаусула аргентинского форварда в Эльче составляет 25 миллионов евро.

Действующий контракт Бойе с Эльче рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "зелено-полосатых", отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в подписании нападающего Баварии Никласа Зюле.