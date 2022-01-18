Каталонцы хотят заполучить аргентинского форварда.
Лукас Бойе, Getty Images
18 января 2022, 09:44
Нападающий Эльче Лукас Бойе попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.
Барселона рассматривает Бойе в качестве замены Люку де Йонгу, который не входит в планы Хави. Клаусула аргентинского форварда в Эльче составляет 25 миллионов евро.
Действующий контракт Бойе с Эльче рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "зелено-полосатых", отличившись шестью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в подписании нападающего Баварии Никласа Зюле.