Боснийский хавбек намерен остаться в чемпионате Турции.
Миралем Пьянич, Getty Images
17 января 2022, 20:47
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич, который выступает на правах аренды за турецкий Бешикташ, не намерен возвращаться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает Sport.
По информации источника, 31-летний босниец здорово адаптировался в турецком клубе и уже успел заявить руководству "орлов", что намерен остаться на более длительный срок.
В нынешнем сезоне Пьянич провел 18 поединков, в которых отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Пьянич может остаться в Бешикташе, но все зависит от суммы трансфера.