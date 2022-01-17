Турция

Боснийский хавбек намерен остаться в чемпионате Турции.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич, который выступает на правах аренды за турецкий Бешикташ, не намерен возвращаться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, 31-летний босниец здорово адаптировался в турецком клубе и уже успел заявить руководству "орлов", что намерен остаться на более длительный срок.

В нынешнем сезоне Пьянич провел 18 поединков, в которых отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пьянич может остаться в Бешикташе, но все зависит от суммы трансфера.