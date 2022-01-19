Испания

Бразилец высказался о ситуации в каталонском клубе.

Защитник Дани Алвес поделился размышлениями о возвращении в Барселону, Лионеле Месси и главном тренере Хави.

"Подписал бы я 38-летнего игрока? Я бы подумал, но только не в случае Дани Алвеса, Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Златана Ибрагимовича. Этим ребятам не стоит говорить о том, когда им нужно заканчивать.

Было бы здорово, если бы Месси закончил карьеру здесь. Это стало бы подарком для него, клубу стоит подумать об этом.

У Хави такой же стиль, как и у Гвардиолы. Устраивать революцию – у Кройффа это получилось, у Гвардиолы – тоже.

Я еще останусь на год или два, но задача – вернуть ту Барселону, которую все любили, команду, которая изменила историю футбола", – рассказал Дани Алвес в интервью Catalunya Radio.

После возвращения 38-летний игрок успел провести три поединка в футболке "сине-гранатовых" и отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи.