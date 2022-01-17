Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA.

Стало известно, как голосовали Месси, Роналду и лауреат премии.

Выбор Криштиану Роналду:

1. Левандовски

2. Канте

3. Жоржиньо

Выбор Роберта Левандовски:

1. Жоржиньо

2. Месси

3. Роналду

Выбор Лионеля Месси:

1. Неймар

2. Мбаппе

3. Бензема

Кроме того, Роналду получил специальную награду от ФИФА. 

Ранее Месси заявлял, что Левандовски достоин Золотого мяча-2020.