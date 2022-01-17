Стало известно распределение голосов между финалистами FIFA The Best.
лионель месси, getty images
17 января 2022, 22:28
Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA.
Стало известно, как голосовали Месси, Роналду и лауреат премии.
Выбор Криштиану Роналду:
1. Левандовски
2. Канте
3. Жоржиньо
Выбор Роберта Левандовски:
1. Жоржиньо
2. Месси
3. Роналду
Выбор Лионеля Месси:
1. Неймар
2. Мбаппе
3. Бензема
Кроме того, Роналду получил специальную награду от ФИФА.
Ранее Месси заявлял, что Левандовски достоин Золотого мяча-2020.