Голы Янузая и Серлота помогли "бело-голубым" пробиться в четвертьфинал турнира.
Игроки Сосьедада, Getty Images
19 января 2022, 23:54
Завершился поединок 1/8 финала Кубка Испании, в котором Реал Сосьедад принимал на своем поле Атлетико.
Хозяева отправили в ворота "матрасников" два безответных мяча, авторами которых стали Янузай и Серлот, тем самым выбив соперника из розыгрыша турнира.
Реал Сосьедад — Атлетико 2:0
Голы: Янузай, 33, Серлот, 47
Реал Сосьедад: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 63), Янузай (Субельдия, 86), Мерино, Гевара (Субименди, 78), Сильва (Рафинья, 63), Серлот (Порту, 86), Ойарсабаль.
Атлетико: Облак, Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 55), Карраско (Мартин, 78), Коке (Суарес, 55), Эррера, де Пауль (Серрано, 78), Корреа (Матеус Кунья, 55), Жоау Феликс.
Предупреждения: Муньос, Сильва - Эрмосо, Фелипе, Матеус Кунья