Испания

Дебютный гол Феррана Торреса не помог подопечным Хави в матче против "басков".

В заключительном поединке 1/8 финала Кубка Испании Атлетик на своем поле одержал минимальную победу над действующим победителем турнира Барселоной со счетом 3:2.

Уже на второй минуте поединка Уильямс прострелил вдоль линии вратарской, но Сансет не смог сыграть в мяч, который отскочил на дальнюю сторону штрафной, откуда Икер Муниаин классно пробил за спину Марк-Андре Тер Штегену.

В середине первого тайма подопечные Хави сравняли счет. Новоиспеченный игрок Барселоны Ферран Торрес получил мяч на углу штрафной, качнул Оскара Де Маркоса, после чего положил мяч точно в дальний угол.

Затем все самое интересное перенеслось на концовку встречи. На 86 минуте Муниаин подал на дальнюю штангу, откуда была скидка от Алекса Беренгера, после чего Иньиго Мартинес запихал мяч в сетку ворот. Казалось все идет к вылету Барселоны, но на третьей компенсированной минуте после подачи с фланга Даниэль Алвес в падении через себя точно сделал передачу в центр штрафной, откуда Педри расстрелял ворота "басков".

Победу Атлетику принес их лидер Муниан, который оформил дубль, реализовав пенальти в самой концовке первого овертайма после игры рукой со стороны Хорди Альбы. Также по ходу первой пятнадцатиминутки мышечное повреждение получил Анссумане Фати, который тут же был заменен.

Атлетик — Барселона 3:2

Голы: Муниаин, 2, 105+2 (с пенальти), Мартинес, 86 — Ферран Торрес, 20, Педри, 90+3.

Атлетик: Агирресабала — Де Маркос (Лекуэ, 106), Вивиан, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 91) — Николас Уильямс (Саррага, 110), Даниэль Гарсия, Весга (Ноласкоаин, 117), Муниаин — Сансет (Иньяки Уильямс, 52), Рауль Гарсия (Беренгер, 79).

Барселона: Тер Штеген — Алвес, Араухо, Пике, Альба — Гави (Френки де Йонг, 61), Бускетс, Педри (Брайтвейт, 105+3) - Эззалзули (Нико Гонсалес, 46), Джужла (Фати, 61 (Дест, 96)), Ферран Торрес.

Предупреждения: Даниэль Гарсия, Де Маркос, Иньяки Уильямс, Муниаин — Пике, Педри, Альба.