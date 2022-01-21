Испания

Испанский форвард снова отправился в лазарет "блаугранас".

В настоящее время проходит поединок 1/8 финала Кубка Испании, в котором Атлетик встречается с Барселоной.

На 96 минуте, в первом овертайме, травму получил нападающий "блаугранас" Анссумане Фати, который сам появился на поле, выйдя на замену на 61 минуте.

Судя по всему, у 19-летнего испанца очередная мышечная травма и это еще одна потеря для главного тренера Барселоны Хави, который всеми силами пытается наладить игру для каталонского клуба.

Напомним, Фати лишь недавно восстановился после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Фати провел 10 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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