Испания

Состоялся очередной поединок 1/8 финала Кубка Испании.

В поединке 1/8 финала Кубка Испании мадридский Реал в гостях с большим трудом минимально обыграл Эльче в дополнительном времени и вышел в следующую стадию турнира.

В стартовом составе Реала на кубковый поединок вышел украинский вратарь Андрей Лунин, для которого это был второй матч в нынешнем сезоне.

Несмотря на солидное преимущество "сливочных" по ударам и другим статистическим показателям, распечатать ворота Эльче им не удалось, но и Лунин свои ворота сохранил на замке.

В концовке первого овертайма Эльче вышел вперед. Марсело получил красную карточку за фол последней надежды, сбив контратаку соперника и привезя на свои ворота опасный штрафной. Именно с этого штрафного защитник Эльче Верду сперва пробил в стенку, но затем сам же подхватил мяч и нанес еще один удар, который стал результативным после рикошета от Себальоса.

Однако несмотря на меньшинство, на 108 минуте команда Карло Анчелотти сравняла счет усилиями Иско, который подставил ногу под удар Себальоса. Спустя семь минут Реал и вовсе вышел вперед — Азар классно откликнулся на передачу от Алабы, после чего протолкнул мяч мимо Вернера и поразил пустые ворота.

Эльче — Реал 1:2

Голы: Верду, 103 — Иско, 108, Азар, 115.

Эльче: Вернер — Паласиос, Дональд (Верду, 87), Гонсалес, Мохика — Хосан (Моренте, 66), Гути, Гумбау, Фидель — Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).

Реал: Лунин — Васкес, Начо, Алаба, Марсело — Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Кроос (Себальос, 91) — Родриго (Азар, 91), Винисиус Жуниор (Менди, 118), Йович (Иско, 79).

Предупреждения: Милья — Кроос, Каземиро, Алаба.

Удаления: Милья, 120+2 (вторая желтая карточка) — Марсело, 102 (прямая красная карточка).