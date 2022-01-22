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Эспаньол — Бетис, Getty Images
22 января 2022, 07:55
Севильский Бетис в гостевом поединке 22-го тура испанской Ла Лиги сумел одержать победу над середняком турнирной таблицы — Эспаньолом, отправив в ворота соперника сразу четыре мяча в ответ на ранний пропущенный гол.
Обзор матча:
Эспаньол — Бетис 1:4
Голы: Де Томас, 14 — Иглесиас, 31, 53, Родригес, 36, Жозе, 76
Эспаньол: Диего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Дардер, Морланес (Баре, 69), Мелендо (Морон, 61), де Томас, Пуадо (Вильена, 84).
Бетис: Браво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Гуардадо, 84), Вильям Карвалью (Камараса, 84), Родригес, Хуанми (Тельо, 59), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).
Предупреждения: Морланес (60), Песселья (32), Хуанми (43) — Иглесиас (64), де Томас (79), Вильям Карвалью (79).
Удаление: Де Томас (81).