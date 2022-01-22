Испания

Вновь негативно сказалось наложение календарей клубного и международного футбола.

Английская Премьер-лига в этом месяце пострадала из-за проведения Кубка африканских наций, на который отправилась внушительная делегация из ее клубов-участников.

Пойти по схожему пути уже в ближайшем будущем могут и команды из Испании, которым удалось пробиться в четвертьфинал национального Кубка.

Накануне была проведена процедура жеребьевки пар для проведения данной стадии, а также определены даты проведения дуэлей, которые пройдут в начале февраля и марта (ответные полуфинальные матчи) 2022 года соответственно.

Именно к началу февраля и будут завершены очередные встречи южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022, поэтому отбывшие в расположение своих национальных команд футболисты вернутся в клубы не ранее, чем 2 февраля, когда и запланированы матчи четвертьфинала.

Больше всего в данном контексте пострадает мадридский Реал, так как Каземиро, Эдер Милитао, Родриго, Винисиус и Федерико Вальверде отправятся на родной континент, где Бразилия будет играть против Эквадора и Парагвая, а Уругвай встретится с Парагваем и Венесуэлой.

Из состава Райо Валькано не будет доступен Радамель Фалькао, который в составе сборной Колумбии будет играть против Аргентины и Перу, севильский Бетис лишится Клаудио Браво, Хермана Пессельи, Гвидо Родригеса, Андреса Гуардадо и Диего Лайнеса, а Кадис не досчитается Сантьяго Арсамендии и Томаса Аларкона.

Президент Королевской Федерации футбола Испании следующим образом прокомментировал сложившуюся ситуацию:

"Я понимаю все жалобы клубов. Мы не обсуждали с южноамериканскими командами тонкости нашего календаря заранее, мы просто передали его организаторам турнира, и они уже приняли соответствующее решение.

Федерация попыталась вести переговоры, но так и не пришла к выгодному для обеих сторон решению".

Отметим, что один из последних участников четвертьфинала Кубка Испании стал баскский Атлетик, который в эффектном стиле сумел обыграть каталонскую Барселону в дополнительное время (3:2).