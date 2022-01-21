Испания

Состоялась жеребьевка 1/ 4 финала Кубка Испании.

Команды, преодолевшие 1/8 финала Кубка Испании, узнали своих соперников.

Атлетик, выбивший из турнира Барселону, теперь постарается сделать то же самое с Реалом, с трудом одолевшим Эльче.

В остальных парах сыграют Реал Сосьедад и Бетис, Валенсия и Кадис и Райо Вальекано с Мальоркой.

Базовая дата для проведения четвертьфинальных матчей — 2 февраля.

Полуфиналы пройдут 9 февраля и 2 марта, финал запланирован на 23 апреля.