Мадридский клуб следит за игроком из Мозамбика.
Рейнилдо, Getty Images
23 января 2022, 09:33
Защитник Лилля Рейнилдо Мандава попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.
Контракт Рейнилдо с Лиллем истекает в июне и он должен получить статус свободного агента. Атлетико хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить левого вингера в январе.
В подписании игрока сборной Мозамбика также заинтересованы Лацио и Наполи.
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 27 поединков в футболке "догов", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании защитника МЮ Диогу Далота.