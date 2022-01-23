Испания

Мадридский клуб следит за игроком из Мозамбика.

Защитник Лилля Рейнилдо Мандава попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.

Контракт Рейнилдо с Лиллем истекает в июне и он должен получить статус свободного агента. Атлетико хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить левого вингера в январе.

В подписании игрока сборной Мозамбика также заинтересованы Лацио и Наполи.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 27 поединков в футболке "догов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании защитника МЮ Диогу Далота.