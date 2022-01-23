Испания

Испанский клуб практически согласовал трансфер швейцарского центрбека.

Защитник Базеля Эрай Чомерт может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает журналист Эрик Чомерт.

Валенсия практически согласовала детали перехода Чомерта с Базелем. Ожидается, что швейцарский центрбек прибудет в расположение "летучих мышей" на следующей неделе для подписания контракта и прохождения медобследования.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом.

В активе защитника имеется 7 матчей в составе сборной Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании полузащитника Ромы Амаду Диавара.