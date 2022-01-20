"Летучие мыши" хотят подписать защитника каталонцев.
Оскар Мингеса, Getty Images
20 января 2022, 08:55
Защитник Барселоны Оскар Мингеса может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Валенсия уже начала переговоры с каталонским клубом по полугодичной аренде защитника. В данный момент стороны обсуждают детали относительно зарплаты.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 19 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Валенсия также хочет арендовать полузащитника Ромы Амаду Диавара.