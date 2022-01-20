Защитник Барселоны Оскар Мингеса может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Валенсия уже начала переговоры с каталонским клубом по полугодичной аренде защитника. В данный момент стороны обсуждают детали относительно зарплаты.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 19 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия также хочет арендовать полузащитника Ромы Амаду Диавара.