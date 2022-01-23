Испания

Испанский клуб хочет заполучить футболиста Челси.

Защитник Челси Маркос Алонсо попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Marca.

Главный тренер Атлетико Диего Симоене планирует укрепить позицию левого защитника и хотел бы подписать Алонсо. Однако "матрасникам" будет сложно осуществить этот трансфер, поскольку Челси не хочет отпускать своего футболиста в январе.

Действующий контракт Алонсо с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании защитника Лилля Рейнилдо.