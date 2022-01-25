Каталонцы хотят подписать предварительное соглашение с футболистом.
Сезар Аспиликуэта, Getty Images
25 января 2022, 10:22
Барселона начала переговоры с защитником Челси Сезаром Аспиликуэтой, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Аспиликуэта может получить статус свободного агента следующим летом, и Барселона хочет подписать с ним предварительный контракт. "Сине-гранатовые" предложили испанскому футболисту соглашение до июня 2024 года.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 27 поединков в футболке Челси, отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании защитника Челси Андреаса Кристенсена.