Испания

Каталонцы хотят подписать предварительное соглашение с футболистом.

Барселона начала переговоры с защитником Челси Сезаром Аспиликуэтой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аспиликуэта может получить статус свободного агента следующим летом, и Барселона хочет подписать с ним предварительный контракт. "Сине-гранатовые" предложили испанскому футболисту соглашение до июня 2024 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 27 поединков в футболке Челси, отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании защитника Челси Андреаса Кристенсена.