Испания

Бразилец является запасным вариантом каталонцев.

Левый защитник / вингер Ювентуса Алекс Сандро может оказаться в Барселоне — сообщает Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, главной целью Барсы является Тальяфико, но пока не удается договориться с Аяксом, который хочет полноценный трансфер, в то время как Барселона хочет начать с аренды.

Алекс Сандро уже не является фаворитом Массимилиано Аллегри, который не будет против расстаться с игроком, особенно если за него действительно заплатят 12 миллионов евро.

30-летний Сандро провел 35 матчей в составе национальной сборной Бразилии (2 гола) и выступал за Атлетико Паранаэнсе (25 матчей во всех турнирах, 1гол), Сантос (53, 3), Порту (137, 3) и Ювентус (257, 14).