Бразилец является запасным вариантом каталонцев.
Алекс Сандро, Getty Images
24 января 2022, 16:07
Левый защитник / вингер Ювентуса Алекс Сандро может оказаться в Барселоне — сообщает Corriere dello Sport.
Как сообщает источник, главной целью Барсы является Тальяфико, но пока не удается договориться с Аяксом, который хочет полноценный трансфер, в то время как Барселона хочет начать с аренды.
Алекс Сандро уже не является фаворитом Массимилиано Аллегри, который не будет против расстаться с игроком, особенно если за него действительно заплатят 12 миллионов евро.
30-летний Сандро провел 35 матчей в составе национальной сборной Бразилии (2 гола) и выступал за Атлетико Паранаэнсе (25 матчей во всех турнирах, 1гол), Сантос (53, 3), Порту (137, 3) и Ювентус (257, 14).