Футболист в ближайшие часы должен быть представлен клубом.
Антони Мартиаль. getty images
25 января 2022, 13:24
Вингер Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль все же перейдет в Севилью в ближайшее время.
Как сообщает Фабрицио Романо, футболист летит в Испанию для подписания контракта с клубом. Фото с самолета поделилась и супруга Мартиаля в Instagram.
Речь идет об аренде игрока до конца сезона, о которой клубы уже договорились. Права выкупа Севилья иметь не будет.
Отмечается также, что спортивный директор Севильи Мончи вел переговоры с МЮ на протяжении двух месяцев.
В текущем сезоне Мартиаль потерял место в составе МЮ. Француз провел 11 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.
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