Испания

Футболист в ближайшие часы должен быть представлен клубом.

Вингер Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль все же перейдет в Севилью в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист летит в Испанию для подписания контракта с клубом. Фото с самолета поделилась и супруга Мартиаля в Instagram.

Речь идет об аренде игрока до конца сезона, о которой клубы уже договорились. Права выкупа Севилья иметь не будет.

Отмечается также, что спортивный директор Севильи Мончи вел переговоры с МЮ на протяжении двух месяцев.

В текущем сезоне Мартиаль потерял место в составе МЮ. Француз провел 11 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.