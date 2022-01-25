Испания

Французский форвард будет арендован до конца нынешнего сезона.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль продолжит свою карьеру в составе Севильи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клубы полностью согласовали все детали арендного соглашения по 26-летнему французу, которое будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что испанский клуб будет выплачивать ему полную зарплату до июня, а сам футболист вылетит в Испанию в ближайшие часы.

В текущей кампании Мартиаль провел 11 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.

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