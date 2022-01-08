Испания

Новичок Ньюкасла рассказал о своем опыте выступлений в чемпионате Испании.

Первый зимний новичок Ньюкасла Киран Триппьер рассказал о своем опыте выступлений под руководством Диего Симеоне в мадридском Атлетико.

Футболист считает, что сумел достичь хорошего прогресса в чемпионате Испании.

"Поначалу было сложно, но я не боюсь трудностей и смены обстановки. У меня появилась уникальная возможность и я ею воспользовался. Я выиграл Ла Лигу, у меня сохранились прекрасные взаимоотношения с клубом и коллективом, поэтому я счастлив.

Я стал намного лучше с тех пор, как покинул Тоттехэм. Под Руководством Симеоне я многому научился и сильно повзрослел. Я играл с великими футболистами. Это было действительно привилегией", — приводит слова Триппьера Marca.

Отметим, что англичанин подписал контракт с Ньюкаслом до лета 2024 года, а сумма трансфера составила порядка 12 млн евро.

Ранее подписание Триппьера прокомментировал наставник "сорок" Эдди Хау.