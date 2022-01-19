Кроме того, Сантон имеет вариант трудоустройства в Греции.
давиде сантон, getty images
19 января 2022, 12:23
Защитник Ромы Давиде Сантон может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.
По информации Николо Скиры, 31-летний итальянец заинтересовал Салернитану и греческий ПАОК. Сантон может перебраться в один из этих клубов на правах свободного агента, так как Рома не заинтересована в продолжении сотрудничества с ним.
Контракт Сантона с римским клубом истекает летом этого года. Более того, в сезоне 2021/22 Сантон ни разу не попал в заявку своей команды.
Ранее у услугах защитника были заинтересованы два турецкий клуба.