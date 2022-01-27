Хавбек Реала прокомментировал возможное подписание француза.
тони кроос, getty images
27 января 2022, 19:17
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос высказался о возможном подписании "сливочными" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Хавбек считает, что молодой нападающий не станет "лишним" в составе мадридского клуба.
"Мбаппе сейчас очень силен. Конечно, я был бы рад такому подписанию — нам всегда необходимы лучшие футболисты мира.
Что касается Серхио Рамос, то он не просто был частью нашей команды. Он долгое время был капитаном и очень странно будет с ним встретиться на поле в качестве соперников. Азар? Я не думаю, что он теряет свои умения, ему нужно лишь стабилизировать свою физическую форму", — приводит слова немца Marca.
Отметим, что вокруг Мбаппе последние два трансферных окна ходило множество слухов, касаемо его будущего.
Согласно последним данным французских СМИ, Килиан по-прежнему не принял решение относительно возможного продления контракта с ПСЖ и намерен решить этот вопрос лишь после матчей ЛЧ с Реалом.