Испания

Хавбек Реала прокомментировал возможное подписание француза.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос высказался о возможном подписании "сливочными" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Хавбек считает, что молодой нападающий не станет "лишним" в составе мадридского клуба.

"Мбаппе сейчас очень силен. Конечно, я был бы рад такому подписанию — нам всегда необходимы лучшие футболисты мира.

Что касается Серхио Рамос, то он не просто был частью нашей команды. Он долгое время был капитаном и очень странно будет с ним встретиться на поле в качестве соперников. Азар? Я не думаю, что он теряет свои умения, ему нужно лишь стабилизировать свою физическую форму", — приводит слова немца Marca.

Отметим, что вокруг Мбаппе последние два трансферных окна ходило множество слухов, касаемо его будущего.

Согласно последним данным французских СМИ, Килиан по-прежнему не принял решение относительно возможного продления контракта с ПСЖ и намерен решить этот вопрос лишь после матчей ЛЧ с Реалом.