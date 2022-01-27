Испания

Датский хавбек продолжит карьеру в составе команды Диего Симеоне.

Защитник Валенсии Даниэль Васс подписал контракт с мадридским Атлетико. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".

Соглашение с 32-летним датчанином рассчитано до 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 2,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Васс провел 21 поединок, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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