Датский хавбек продолжит карьеру в составе команды Диего Симеоне.
Даниэль Васс, Getty Images
27 января 2022, 22:40
Защитник Валенсии Даниэль Васс подписал контракт с мадридским Атлетико. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".
Соглашение с 32-летним датчанином рассчитано до 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 2,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Васс провел 21 поединок, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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