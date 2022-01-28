Испания

Испанский хавбек вернулся в испанскую Ла Лигу.

Валенсия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Лейпцига Илайшем Мориба.

Арендное соглашение с 19-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

Мориба является воспитанником Барселоны, но из-за высоких требований по зарплате, "блаугранас" продали его в Лейпциг за 16 млн евро. Однако закрепиться в немецкой команде ему не удалось — он провел всего лишь шесть матчей, в которых отыграл 100 минут.

Ранее сообщалось, что защитник Даниэль Васс сменил Валенсию на Атлетико.