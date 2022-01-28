Испанский хавбек вернулся в испанскую Ла Лигу.
Илайш Мориба, ФК Валенсия
28 января 2022, 15:22
Валенсия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Лейпцига Илайшем Мориба.
Арендное соглашение с 19-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона.
Мориба является воспитанником Барселоны, но из-за высоких требований по зарплате, "блаугранас" продали его в Лейпциг за 16 млн евро. Однако закрепиться в немецкой команде ему не удалось — он провел всего лишь шесть матчей, в которых отыграл 100 минут.
Ранее сообщалось, что защитник Даниэль Васс сменил Валенсию на Атлетико.