Испания

Хавбек каталонского клуба высказался о смене поколений в команде.

Полузащитник каталонской Барселоны Педри высказался о смене поколений в команде, в ходе которой клуб покинул Лионель Месси.

Хавбек считает, что команда имеет место для прогресса.

"Я буду благодарен Месси всегда за его отношение ко мне и помощь на поле и в жизни. Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к его отсутствию с нами на поле. Сейчас мы строим новую команду и я считаю, что у молодых футболистов появился шанс сделать шаг вперед", — сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, перед началом этого сезона Месси на правах свободного агента ушел из Барселоны, так как клуб не смог вписаться в финансовый фэйр-плей из-за его зарплаты.

Отметим, что ранее Педри стал причиной раздора между каталонской Барселоной и мюнхенской Баварией.