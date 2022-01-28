Испанец возвращается в родной коллектив.
адама траоре, getty images
28 января 2022, 19:31
Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре прибыл в Барселону, чтобы завершить переход в стан "блаугранас".
Футболисту осталось пройти медосмотр, после чего будет подписано арендное соглашение сроком на полгода, с правом выкупа за 30 млн евро.
Траоре принял участие в 23 матчах этого сезона в составе "волков", сумев забить при этом один мяч.
Transfermarkt оценивает испанца в 28 млн евро.
Отметим, что Барселона установила потолок зарплат для всех новичков с лета 2022 года.