Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре прибыл в Барселону, чтобы завершить переход в стан "блаугранас".

Футболисту осталось пройти медосмотр, после чего будет подписано арендное соглашение сроком на полгода, с правом выкупа за 30 млн евро.

