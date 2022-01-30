Испания

Испанский клуб практически согласовал переход вингера.

Нападающий Тоттенхэма Брайан Хиль может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Валенсия согласовала условия сотрудничества с Хилем. Теперь "летучие мыши" ожидают согласия со стороны лондонского клуба.

Хиль перешел в Тоттенхэм летом 2021 года из Севильи за 25 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 20 поединков в футболке "шпор", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Валенсия арендовала полузащитника Лейпцига Илайша Морибу.