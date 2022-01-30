Испанский клуб практически согласовал переход вингера.
Брайан Хиль, Getty Images
30 января 2022, 14:56
Нападающий Тоттенхэма Брайан Хиль может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Валенсия согласовала условия сотрудничества с Хилем. Теперь "летучие мыши" ожидают согласия со стороны лондонского клуба.
Хиль перешел в Тоттенхэм летом 2021 года из Севильи за 25 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 20 поединков в футболке "шпор", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Валенсия арендовала полузащитника Лейпцига Илайша Морибу.