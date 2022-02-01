Испания

Габонец продолжит вступления в каталонском клубе.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком Барселоны, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона успела оформить трансфер Обамеянг до закрытия трансферного окна и официально объявит о его подписании утром 1 февраля. Габонский форвард присоединился к каталонцам на правах аренды с возможностью продления до 2023 года.

Арсенал согласился отпустить 32-летнего игрока, поскольку он испортил отношения с тренерским штабом и не входил в планы Микеля Артеты. Действующий контракт форварда с "канонирами" истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что Барселоне не удалось избавиться от нападающего Усмана Дембеле.