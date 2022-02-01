Габонец продолжит вступления в каталонском клубе.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
01 февраля 2022, 06:45
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком Барселоны, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Барселона успела оформить трансфер Обамеянг до закрытия трансферного окна и официально объявит о его подписании утром 1 февраля. Габонский форвард присоединился к каталонцам на правах аренды с возможностью продления до 2023 года.
Арсенал согласился отпустить 32-летнего игрока, поскольку он испортил отношения с тренерским штабом и не входил в планы Микеля Артеты. Действующий контракт форварда с "канонирами" истекает в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что Барселоне не удалось избавиться от нападающего Усмана Дембеле.