Испания

"Сливочные" не будут рисковать здоровьем французского форварда.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема не сможет помочь своей команде в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, 34-летний француз не успеет полностью восстановиться после травмы, которую он получил в матче против Эльче в испанской Ла Лиге.

"Мы не собираемся рисковать, потому что это не финал Лиги чемпионов. Если Бензема не сыграет, это потому, что он не может, а не потому, что мы бережем его для игр с ПСЖ", — частично подтвердил информацию наставник "сливочных" Карло Анчелотти в эфире Radio Marca.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Испании между Атлетиком и Реалом состоится завтра, 3 февраля, в 22:30 по киевскому времени.