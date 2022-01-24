Испания

Форвард пережил сразу несколько потрясений за сутки.

Мадридский Реал в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги на своем поле прошел в предельной близости к сенсационному поражению в игре против Эльче, однако сумел отыграть два пропущенных мяча за отрезок в десять минут в финальной части дуэли (2:2).

Реал — Эльче 2:2 Видео голов и обзор матча

Уж точно в плане результата не помог "галактикос" незабитый пенальти авторства Карима Бензема, что случилось с ним впервые за время выступлений в составе "сливочных".

Однако, на этом беды французского футболиста в отчетный вечер себя не исчерпали.

В раздевалке после финального свистка Карима ждало пренеприятнейшее известие — пока он играл в Эльче, его дом в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес подвергся ограблению неизвестными.

Это уже не первый случай с подобным происшествие по отношению к имуществу Бензема, а в прошлый раз аналогичная ситуация имела место быть в 2019 году во время El Clasico против Барселоны.

Масштаб потерь футболиста остается неизвестным, однако прибывшие на место сотрудники полиции установили, что воры проникли в дом через сад.

Стоит отметить, что сам матч на Сантьяго Бернабеу француз доиграть так и не сумел из-за мышечного дискомфорта, в результате чего был заменен уже на 58-й минуте.