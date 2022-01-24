У французского форварда травма задней поверхности бедра.
Карим Бензема, Getty Images
24 января 2022, 19:39
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может пропустить поединок в Кубке Испании против Атлетика. Об этом сообщает журналист Аранчи Родригес в своем твиттере.
34-летний французский форвард получил повреждение в минувшем матче испанской Ла Лиги против Эльче (2:2).
После медицинского обследования стало известно, что у футболиста травма задней поверхности бедра.
Таким образом, участие главного бомбардира "сливочных" в матче против Атлетика, который состоится 2 февраля, под вопросом.
Ранее сообщалось, что дом Бензема ограбили, пока футболист играл против Эльче.