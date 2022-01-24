Испания

У французского форварда травма задней поверхности бедра.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может пропустить поединок в Кубке Испании против Атлетика. Об этом сообщает журналист Аранчи Родригес в своем твиттере.

34-летний французский форвард получил повреждение в минувшем матче испанской Ла Лиги против Эльче (2:2).

После медицинского обследования стало известно, что у футболиста травма задней поверхности бедра.

Таким образом, участие главного бомбардира "сливочных" в матче против Атлетика, который состоится 2 февраля, под вопросом.

Ранее сообщалось, что дом Бензема ограбили, пока футболист играл против Эльче.