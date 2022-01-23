Испания

До сегодняшнего дня французский форвард реализовал все 16 ударов с одиннадцатиметровой отметки.

В настоящее время мадридский Реал на своем поле принимает Эльче в матче 22 тура испанской Ла Лиги.

На 32 минуте "сливочные" получили прекрасный шанс выйти вперед, получив право на пенальти после того, как в чужой штрафной сбили Винисиуса Жуниора. Приговор взялся исполнять нападающий Карим Бензема, который не смог поразить ворота соперника.

По информации Mister Chip, 34-летний француз, выступающий за мадридский клуб с 2009 года, впервые не реализовал пенальти в официальном матче за "сливочных". До сегодняшнего дня он забил все 16 ударов с одиннадцатиметровой отметки.

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