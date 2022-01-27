Восстановление француза проходит быстрее, чем предполагалось.
Карим Бензема, Getty Images
27 января 2022, 18:33
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема имеет шанс сыграть в матче против Атлетика в четвертьфинале Кубка Испании. Об этом сообщает El Golazo de Gol.
Напомним, форвард "сливочных" получил повреждение в минувшем матче испанской Ла Лиги против Эльче.
По информации источника, восстановление 34-летнего француза проходит быстрее, чем предполагалось и он должен успеть набрать кондиции до кубкового поединка.
В нынешнем сезоне Бензема провел 28 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал девять результативных передач.
Матч 1/4 финала Кубка Испании между Атлетиком и Реалом состоится 2 февраля.
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