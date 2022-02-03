Испания

Стал известен стартовый состав мадридского Реала для четвертьфинального поединка Кубка Испании против баскского Атлетика.

Баскский Атлетик и мадридский Реал на Сан Мамес разыграют между собой одну из путевок в полуфинал Кубка Испании.

Марселино, на фоне победы над Райо Вальекано (1:0), решил использовать с первых минут резервного голкипера Агирресабалу, в то время как Де Маркос и Берчиче сыграют на флангах обороны, тогда как в центре Йерай отправится в пару к Мартинесу. В стартовом составе выйдут также братья Вильямс, а Весга и Муниаин укрепят центральную линию. Рауль Гарсия сыграет в паре форвардов с Иньяки.

Карло Анчелотти, по сравнению с осечкой в матче против Эльче (2:2), предпочел увидеть Начо в центре обороны, в то время как Алаба отправился на левый фланг защиты, в атаке справа разместился Родриго, а Асенсио сыграет ложную девятку вместо Бензема. Места для украинского голкипера Андрея Лунина в рамке ворот не нашлось.

Атлетик: Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Берчиче — Н. Вильямс, Д. Гарсия, Весга, Муниаин — Р. Гарсия, И. Вильямс.

Запасные: Симон, Петксарроман, Нуньес, Беренгер, Вивиан, Лекуэ, Саррага, Вильялибре, Капа, Баленсиага, Серрано.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Алаба — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Асенсио, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Вальехо, Азар, Вальверде, Йович, Бейл, Себальос, Иско, Камавинга.



Матч Атлетик — Реал начнется в 22:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.