Испания

Сначала "баски" шокировали "блаугранас", а затем "сливочных" в четвертьфинале.

Вчера в матче 1/4 финала Кубка Испании Атлетик на своем поле обыграл мадридский Реал (1:0) и прошел в полуфинал турнира.

До этого "баски" на стадии 1/8 финала турнира обыграли Барселону в дополнительном времени.

По информации OptaJose, Атлетик стал лишь вторым клубом в XXI веке, который в одном розыгрыше Кубка Испании смог выбить и Барселону, и мадридский Реал.

До команды Марселино такой подвиг поддался лишь Сарагосе, причем дважды (в сезонах-2003/04 и 2005/06).

Отметим, что вместе с Атлетиком, в полуфинал турнира прошли Райо Вальекано, Валенсия и Бетис. Полуфинальные пары будут определены позднее с помощью жеребьевки.