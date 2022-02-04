Испания

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями после игры с "басками".

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика (0:1).

"Нам обидно, потому что мы хотим выиграть все. Я не думаю, что вылет из турнира будет иметь последствия. Я просто надеюсь, что это поражение сделает нас сильнее.

У нас нет игроков уровня Карима Бензема. Наш план на игру не менялся. Мы пытались начать играть от обороны, но не смогли. Давление со стороны Атлетика было очень сильным до 70 минуты. Они забили гол в самой концовке, поэтому у них было преимущество в дополнительное время. Мы слишком много играли через фланги. Нам нужно было чаще заигрывать Алабу и Каземиро. Игра шла не так, как мы хотели.

Это не худшая наша игра в сезоне. Она была равной до самого конца", — приводит слова Анчелотти Marca.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Атлетик — Реал.