Испания

Хави убедил президента "блаугранас", что француз должен играть.

Вингер Барселоны Усман Дембеле сможет помочь своей команде в матче 23 тура испанской Ла Лиги против Атлетико. Об этом сообщает AS.

Напомним, француз вел длительные переговоры с каталонским клубом относительно нового контракта, но компромисса стороны не нашли и футболист, скорее всего, покинет "блаугранас" летом, как свободный агент.

Из-за этой ситуации Дембеле могли отстранить от первой команды, но главный тренер "блаугранас" Хави провел беседу с президентом Жоаном Лапортой, чтобы француз был допущен к матчам. По мнению испанца, это будет сделано на благо клуба в целях усиления команды.

Таким образом, Дембеле сможет помочь Барселоне в ближайшем матче против Атлетико в Ла Лиге. Игра состоится 6 февраля, в 17:15 по киевскому времени.