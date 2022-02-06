Испания

Состоялся очередной матч 23 тура испанской Ла Лиги.

В поединке 23 тура испанской Ла Лиги Вильярреал в гостях уверенно обыграл Бетис со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Пау Торрес. Затем под конец второго тайма "желтая субмарина" удвоила свое преимущество усилиями Этьенна Капу.

После 23 туров Бетис набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, а у Вильярреала 35 баллов и шестая строчка.

Бетис — Вильярреал 0:2

Голы: Торрес, 41, Капу, 83.

Бетис: Руи Силва — Бельерин, Бартра, Песселья, Миранда — Родригес, Гуардадо (Родри, 59) — Каналес, Фекир (Тельо, 88), Хуанми (Гарсия, 84) — Жозе (Иглесиас, 59).

Вильярреал: Рульи — Фойт (Орье, 64), Альбиоль, Торрес, А. Морено (Ло Чельсо, 77) — Чуквезе (Пино, 77), Капу, Парехо, Педраса — Алькасер (Данжума, 63), Ж. Морено (Тригерос, 35).

Предупреждения: Каналес, Иглесиас — Чуквезе, Морено, Капу.