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Валенсия — Реал Сосьедад, Getty Images
07 февраля 2022, 09:00
Валенсия в 23 туре испанской Ла Лиги на своем поле принимала Реал Сосьедад, и в итоге не позволила баскскому коллективу воспользоваться осечкой мадридского Атлетико, расписав с соперниками безголевой мир.
Обзор матча:
Валенсия — Реал Сосьедад 0:0
Валенсия: Мамардашвили — Тьерри Коррейя, Фулькье, Москера (Солер, 46), Джемерт (Рачич, 70), Гайя — Муса (Дуро, 80), Гильямон, Мориба (Гедеш, 70) — Макси Гомес (Маркос Андре, 81), Хиль.
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Салдуа, 90+1), Субельдия (Элустондо, 64), Ле Норман, Рико — Рафинья (Сильва, 73), Субименди, Мерино — Порту (Янузай, 73), Серлот (Исак, 64), Ойарсабаль.
Предупреждения: Москера, Мориба, Гильямон, Рачич — Субименди Субельдия.