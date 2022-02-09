Испания

Новое соглашение с бразильцем будет рассчитано до лета 2027 года.

Мадридский Реал готовит новый долгосрочный контракт для своего вингера Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "сливочных" активно ведет переговоры с 21-летним бразильцем, чтобы продлить его контракт до лета 2027 года.

Также отмечается, что Реал готов пойти на увеличение зарплаты для игрока, что может послужить дополнительной мотивацией.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 31 матч, в которых забил 15 голов и сделав 10 результативных передач.

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