Испания

Мадридцы могут продать бразильского нападающего.

Реал рассчитывает, что Килиан Мбаппе присоединится к команде уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, мадридцы ввиду этого готовы выслушать предложения по нападающему Родриго.

Отметим, что в текущем сезоне бразильский футболист провел 28 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и шестью ассистами.

Напомним, что Реал пока что также не может определиться с будущим Марко Асенсио, контракт которого истекает летом 2023 года.