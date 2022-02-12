Мадридцы могут продать бразильского нападающего.
Родриго, getty images
12 февраля 2022, 01:23
Реал рассчитывает, что Килиан Мбаппе присоединится к команде уже в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Sport.es, мадридцы ввиду этого готовы выслушать предложения по нападающему Родриго.
Отметим, что в текущем сезоне бразильский футболист провел 28 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и шестью ассистами.
Напомним, что Реал пока что также не может определиться с будущим Марко Асенсио, контракт которого истекает летом 2023 года.