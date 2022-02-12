Испания

Коуч каталонцев по-прежнему рассчитывает на француза.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Усмана Дембеле накануне встречи с Эспаньолом.

"Дембеле – игрок нашего состава. Он будет помогать команде и точно будет играть. Это закрытая тема.

Я хотел предоставить Усману минуты во встрече с Атлетико, но обстоятельства сложились по-другому", – приводит слова Хави пресс-служба каталонского клуба.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Матч Эспаньол – Барселона в 24-м туре Примеры состоится в воскресенье, 13 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник Адама Траоре пропустил тренировку Барселоны накануне поединка.