Испания

Специалист оценил игру команды в матче против Вильярреала.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал нулевую ничью в матче против Вильярреала в рамках Ла Лиги.

"В отличие от первого тайма, мы провели отличную вторую половину. Нулями на табло я, скорее, доволен, чем опечален. Нужно продолжать в том же духе. Во втором тайме мы отлично взаимодействовали.

Не очень агрессивно мы выступали в первом тайме Можно отойти назад, но необходимо играть агрессивно... Во втором тайме мы улучили ситуацию и чаще забирали мяч.

Нам немного не повезло — мы попали в перекладину два раза. Вильярреал также выглядел интересно, но мы обязаны были выиграть. Ла Лига очень тяжелый турнир для всех клубов", — сказал Анчелотти.