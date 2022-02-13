Испания

Футболист может сменить клуб в Испании.

Каталонская Барселона заинтересована в приглашении вингера Бетиса Набиля Фекира.

Как сообщает издание Sport.es, Фекир импонирует своей игрой президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте.

Приобрести Фекира Барселона готова за 60 миллионов евро летом. Однако Бетис, вполне возможно, откажет.

Руководство Бетиса намерено выручить за своего лидера порядка 80 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету Набиля 21 матч в Ла Лиге, в которых оформил на свой счет четыре гола и шесть ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.