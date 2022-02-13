Аргентинец продолжит выступления в испанском клубе.
Маркос Акунья, Getty Images
13 февраля 2022, 14:38
Защитник Маркос Акунья продлил соглашение с Севильей, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Аргентинский фулбек поставил подпись под контрактом с "рохибланкос" до июня 2025 года.
Акунья присоединился к Севилье в сентябре 2020 года из лиссабонского Спортинга за 11,25 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 28 поединков в футболке нервионцев, отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Севилья также продлила контракт с полузащитником Жоаном Хорданом.