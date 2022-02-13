Испания

Аргентинец продолжит выступления в испанском клубе.

Защитник Маркос Акунья продлил соглашение с Севильей, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Аргентинский фулбек поставил подпись под контрактом с "рохибланкос" до июня 2025 года.

Акунья присоединился к Севилье в сентябре 2020 года из лиссабонского Спортинга за 11,25 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 28 поединков в футболке нервионцев, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Севилья также продлила контракт с полузащитником Жоаном Хорданом.