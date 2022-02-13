Мадридский клуб находится в поисках левого защитника.
Серхио Регилон, Getty Images
13 февраля 2022, 18:50
Защитник Тоттенхэма Серхио Регилон попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Mundo Deportivo.
Реал находится в поисках замены Марсело и рассматривает возможность возвращения Регилона. Также "сливочные" проявляют интерес к Кирану Тирни из Арсенала.
Регилон перешел в Тоттенхэм в сентябре 2020-го из Реала за 30 млн евро. Королевский клуб включил в сделку опцию выкупа футболиста за 40 млн евро, которой он и хочет воспользоваться.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "шпор", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал готов выслушать предложения по нападающему Родриго Гоэсу.