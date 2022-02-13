Испания

Мадридский клуб находится в поисках левого защитника.

Защитник Тоттенхэма Серхио Регилон попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Mundo Deportivo.

Реал находится в поисках замены Марсело и рассматривает возможность возвращения Регилона. Также "сливочные" проявляют интерес к Кирану Тирни из Арсенала.

Регилон перешел в Тоттенхэм в сентябре 2020-го из Реала за 30 млн евро. Королевский клуб включил в сделку опцию выкупа футболиста за 40 млн евро, которой он и хочет воспользоваться.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "шпор", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал готов выслушать предложения по нападающему Родриго Гоэсу.