Испания

Состоялся очередной матч 24 тура испанской Ла Лиги.

В поединке 24 тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад уверенно обыграл Гранаду со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 36 минуте, когда результативным ударом отметился Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти. Затем на 74 минуте Оярсабаль отдал голевую передачу на Рафинью.

После 23 туров Реал Сосьедад набрал 38 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, а у Гранады 24 балла и 16 строчка после 24 игр.

Реал Сосьедад — Гранада 2:0

Голы: Оярсабаль, 36 (с пенальти), Рафинья, 74.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос — Субименди, Мерино — Янузай (Порту, 68), Силва (Рафинья, 68), Оярсабаль (Сальдуа, 84) — Исак (Серлот, 83).

Гранада: Максимиано — Кини, Торренте, Дуарте, Эскудеро — Кольядо (Рочина, 72), Гоналон (Монторо, 72), Милья (Петрович, 63), Узуни (Пуэртас, 63) — Аресо (Молина, 72), Суарес Чаррис.

Предупреждения: Эскудеро, Узуни.